أبطال أوروبا.. "ريال مدريد" يحجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي!

حجز "ريال مدريد" الإسباني بطاقة التأهّل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الثمين بنتيجة 3-1 على "أتالانتا" الإيطالي، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الثلاثاء، في إياب دور الـ 16 للبطولة.وتأهل "الريال" إلى دور الثمانية بالفوز في مجموع المباراتين 4-1 بعد فوزه على "أتالانتا" 1-0 في مباراة الذهاب، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.وأنهى "الريال" الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 34.