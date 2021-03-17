رياضة

أبطال أوروبا.. "ريال مدريد" يحجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي!

Lebanon 24
17-03-2021 | 18:00
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حجز "ريال مدريد" الإسباني بطاقة التأهّل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الثمين بنتيجة 3-1 على "أتالانتا" الإيطالي، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الثلاثاء، في إياب دور الـ 16 للبطولة.

وتأهل "الريال" إلى دور الثمانية بالفوز في مجموع المباراتين 4-1 بعد فوزه على "أتالانتا" 1-0 في مباراة الذهاب، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأنهى "الريال" الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 34.
وفي الشوط الثاني، أضاف سيرخيو راموس وماركو أسينسيو هدفين آخرين للـ"ريال" في الدقيقتين 60 من ضربة جزاء و85، فيما سجل لويس مورييل هدف حفظ ماء الوجه لـ"أتالانتا" في الدقيقة 83.
 
 
المصدر: د أ ب
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