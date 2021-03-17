رياضة

"مان سيتي" يجدّد فوزه على "موشنغلادباخ" ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال

Lebanon 24
17-03-2021 | 21:00
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تأهّل نادي "مانشستر سيتي" الإنكليزي إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما جدّد فوزه على "بوروسيا موشنغلادباخ" الألماني بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الثلاثاء، في إياب الدور ثمن النهائي (دور الـ 16) للبطولة.

وتأهّل "مانشستر سيتي" إلى دور الثمانية بالفوز في مجموع المباراتين 4-0 بعد فوزه على "مونشنغلادباخ" 2-0 في مباراة الذهاب.

وأقيمت مباراة الإياب على استاد "بوشكاش آرينا" بالعاصمة المجرية بودابست وهو نفس الملعب الذي أقيمت به مباراة الذهاب وذلك بسبب قيود السفر والإجراءات الاحترازية التي تفرضها ألمانيا بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وحسم "مانشستر سيتي" المباراة في وقت مبكر للغاية حيث سجل البلجيكي كيفن دي بروين وإلكاي غاندوغان الهدفين في الدقيقتين 13 و18. 
 
المصدر: د أ ب
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