أربعة مرشحين للانتخابات الفرعية للجنة الاولمبية اللبنانية

أقفل عند الثالثة بعد ظهر اليوم الأربعاء 17 آذار باب الترشيح لإنتخابات اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية، لملء المركزين الشاغرين في الإنتخابات المقررة الثالثة بعد ظهر الأربعاء 24 آذار في فندق بادوفا - سن الفيل.

وترشح 4 اداريين هم: جورج عبود (أمين سر إتحاد الفروسية بالوكالة) والمحامي فرنسوا سعادة (رئيس إتحاد الجودو) وريمون سكر (أمين صندوق إتحاد التزلج على الثلج) ورولان سعادة (رئيس إتحادألعاب القوى).

وسيحل الفائزان في الانتخابات في المقعدين اللذين شغرا باستقالة كل من جهاد سلامة ورولان سعادة بعد الانتخابات الشاملة للجنة التنفيذية للجنة الاولمبية اللبنانية في 25 شباط الماضي.