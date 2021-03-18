رياضة

وفاة سابين شميتز بطلة سباقات السيارات بعد صراع مع السرطان

Lebanon 24
18-03-2021 | 15:00
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توفيت الإعلامية وبطلة سباقات السيارات السابقة الألمانية سابين شميتز Sabine Schmitz عن عمر ناهز 51 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض السرطان بدأً في عام 2017.

ونعى مضمار "نوربورغرينغ" للسباقات الراحلة التي كانت تحمل لقبة "ملكة نوربورغرينغ" في بيان جاء فيه: "فقدت حلبة نوربورغرينغ أشهر سائقة سباقات لها".

وقال جيريمي كلاركسون المقدم السابق لبرنامج "توب غير" الذي شاركت فيه الراحلة: "أخبار مروعة عن سابين شميتز. يا لها من شخص مشمس ومليء بالتفاؤل".

وبدوره نعى بادي ماكجينيس المقدم الحالي للبرنامج زميلته الراحلة: "أعطتني مؤشرات حول كيفية قيادة سيارة فيراري بسرعة كبيرة وطاردتني في سباق سريع".
المصدر: لها
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