دوري الأبطال.. "تشيلسي" يجدّد فوزه على "أتلتيكو" ويبلغ ربع النهائي!

تمكّن نادي "تشيلسي" الإنكليزي من بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد تجديد فوزه على ضيفه "أتلتيكو مدريد" الإسباني بنتيجة 2-0، في إياب دور الـ16 من المسابقة القارية.

وكان لقاء الذهاب، الذي جرى بالعاصمة الإسبانية مدريد الشهر الماضي، قد انتهى بفوز "تشيلسي" 1-0 ليحجز فريق "البلوز" بطاقة التأهل للدور المقبل بفوزه 3-0 في مجموع مباراتَيْ الذهاب والإياب.وافتتح النجم المغربي حكيم زيياش التسجيل لـ"تشيلسي" في الدقيقة 34، قبل أن تتضاعف معاناة "أتلتيكو" في المباراة، التي أنهاها بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه المونتنيجري ستيفان سافيتش في الدقيقة 82، لتعمده ضرب الألماني أنطونيو روديغير، لاعب "تشيلسي" بالمرفق، ليحرز بعدها إيمرسون الهدف الثاني للفريق الإنكليزي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.