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رياضة
"بايرن" يبلغ ربع نهائي "أبطال أوروبا" على حساب "لاتسيو"!
Lebanon 24
18-03-2021
|
21:00
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تأهل فريق "بايرن ميونيخ" الألماني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه "لاتسيو" الإيطالي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، في إياب دور الـ 16 من المسابقة القارية.
وكان الفريق البافاري قد فاز ذهاباً في العاصمة الإيطالية روما بنتيجة 4-1، ليتأهل للدور المقبل متفوقاً بنتيجة 6-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وتقدم "البايرن"عن طريق نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 33 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف الكاميروني ماكسيم شوبو موتينغ الهدف الثاني في الدقيقة 73، وسجل ماركو بارولو هدف "لاتسيو" الوحيد في الدقيقة 82.
المصدر: د أ ب
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