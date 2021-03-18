16
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
14
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
"كورونا" يتفشّى في مقر "سان جيرمان".. والنادي يغلق مركزه التدريبي!
Lebanon 24
18-03-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، أمس الأربعاء، إغلاق مركزه التدريبي في إجراء احترازي بعد اكتشاف العديد من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" وسيبقى المركز التدريبي مغلقاً حتى يوم الإثنين المقبل.
ولم يتأثر فريق الرجال حيث واجه "ليل" في دور الـ16 لكأس فرنسا أمس الأربعاء وفاز عليه بنتيجة 3-0، إلا أنّ فريق السيدات لم يتمكن من خوض مباراته أمام "سبارتا براغ" في دوري الأبطال، بحسب ما نقل موقع "العربية" عن وكالة "رويترز".
وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "بسبب الحجر الصحي الإلزامي لفريق "باريس سان جيرمان"، لا يمكن إقامة مباراة دوري أبطال أوروبا بين "سبارتا براغ" و"باريس سان جيرمان" التي كانت مقررة في 17 آذار 2021 في تشوموتوف".
وأضاف: "أحيلت القضية إلى لجنة المسابقات في "اليويفا" والتي ستتخذ قرارا بشأنها في أقرب وقت".
المصدر: العربية
الأكثر قراءة
بعد هبوطه المفاجئ مساء أمس.. هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد هبوطه المفاجئ مساء أمس.. هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية
09:01 | 2021-03-18
18/03/2021 09:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد لقاء عون-الحريري.. الدولار يسجل انخفاضاً كبيراً فكم بلغ؟
Lebanon 24
بعد لقاء عون-الحريري.. الدولار يسجل انخفاضاً كبيراً فكم بلغ؟
17:00 | 2021-03-18
18/03/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
6 مصارف في عين العاصفة
Lebanon 24
6 مصارف في عين العاصفة
10:05 | 2021-03-18
18/03/2021 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي القطبة المخفية في الكلمة الرئاسية التي فجرت سجال عون - الحريري
Lebanon 24
هذه هي القطبة المخفية في الكلمة الرئاسية التي فجرت سجال عون - الحريري
08:00 | 2021-03-18
18/03/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما دار في كواليس لقاء عون - الحريري
Lebanon 24
هذا ما دار في كواليس لقاء عون - الحريري
16:45 | 2021-03-18
18/03/2021 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
21:00 | 2021-03-18
"بايرن" يبلغ ربع نهائي "أبطال أوروبا" على حساب "لاتسيو"!
18:00 | 2021-03-18
دوري الأبطال.. "تشيلسي" يجدّد فوزه على "أتلتيكو" ويبلغ ربع النهائي!
15:00 | 2021-03-18
وفاة سابين شميتز بطلة سباقات السيارات بعد صراع مع السرطان
12:00 | 2021-03-18
ميسي ولابورتا.. "لقطة الأمل" لجماهير برشلونة
09:00 | 2021-03-18
بسبب طريقة احتفاله بهدفه.. إيقاف لاعب وتغريمه (صورة)
06:00 | 2021-03-18
هدف "عالطاير" عابر للقارات (فيديو)
فيديو
شركة "Kensington" تكشف عن منصّة بإمكانيات مميّزة لأجهزة "آيباد"! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Kensington" تكشف عن منصّة بإمكانيات مميّزة لأجهزة "آيباد"! (فيديو)
21:00 | 2021-03-18
19/03/2021 01:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
زوبعة نارية: لقطات لإطلاق نار مباشر من "إس –400" ونظام الدفاع الجوي (فيديو)
Lebanon 24
زوبعة نارية: لقطات لإطلاق نار مباشر من "إس –400" ونظام الدفاع الجوي (فيديو)
14:00 | 2021-03-18
19/03/2021 01:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"سامسونغ" تطرح أحدث هواتفها المنافسة لهذا العام لشبكات 5G (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تطرح أحدث هواتفها المنافسة لهذا العام لشبكات 5G (فيديو)
21:00 | 2021-03-17
19/03/2021 01:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact