رياضة

"كورونا" يتفشّى في مقر "سان جيرمان".. والنادي يغلق مركزه التدريبي!

Lebanon 24
18-03-2021 | 23:00
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أعلن نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، أمس الأربعاء، إغلاق مركزه التدريبي في إجراء احترازي بعد اكتشاف العديد من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" وسيبقى المركز التدريبي مغلقاً حتى يوم الإثنين المقبل.

ولم يتأثر فريق الرجال حيث واجه "ليل" في دور الـ16 لكأس فرنسا أمس الأربعاء وفاز عليه بنتيجة 3-0، إلا أنّ فريق السيدات لم يتمكن من خوض مباراته أمام "سبارتا براغ" في دوري الأبطال، بحسب ما نقل موقع "العربية" عن وكالة "رويترز".

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "بسبب الحجر الصحي الإلزامي لفريق "باريس سان جيرمان"، لا يمكن إقامة مباراة دوري أبطال أوروبا بين "سبارتا براغ" و"باريس سان جيرمان" التي كانت مقررة في 17 آذار 2021 في تشوموتوف".

وأضاف: "أحيلت القضية إلى لجنة المسابقات في "اليويفا" والتي ستتخذ قرارا بشأنها في أقرب وقت".
المصدر: العربية
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