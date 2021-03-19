رياضة

"مان يونايتد" يتخطّى "ميلان" ويبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي

Lebanon 24
19-03-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-804685-637517407282973207.jpg
Doc-P-804685-637517407282973207.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تأهل نادي "مانشستر يونايتد" الإنكليزي إلى الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه نادي "ميلان" الإيطالي بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، في إياب دور الـ16 من المسابقة القارية.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين يوم الخميس الماضي بملعب "أولد ترافورد"، معقل الفريق الإنكليزي، قد انتهى بالتعادل 1-1، لينال يونايتد بطاقة الصعود للدور المقبل، بفوزه 2-1 في مجموع مبارتَيْ الذهاب والإياب.

ويدين يونايتد بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى نجمه الفرنسي بول بوغبا، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48، بحسب ما نقلت "العربية" عن وكالة "رويترز". 
 
 
 
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2021-03-19
21:00 | 2021-03-19
15:00 | 2021-03-19
13:30 | 2021-03-19
12:00 | 2021-03-19
09:00 | 2021-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website