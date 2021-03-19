"مان يونايتد" يتخطّى "ميلان" ويبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي

تأهل نادي "مانشستر يونايتد" الإنكليزي إلى الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه نادي "ميلان" الإيطالي بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، في إياب دور الـ16 من المسابقة القارية.وكان لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين يوم الخميس الماضي بملعب "أولد ترافورد"، معقل الفريق الإنكليزي، قد انتهى بالتعادل 1-1، لينال يونايتد بطاقة الصعود للدور المقبل، بفوزه 2-1 في مجموع مبارتَيْ الذهاب والإياب.ويدين يونايتد بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى نجمه الفرنسي بول بوغبا، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48، بحسب ما نقلت "العربية" عن وكالة "رويترز".