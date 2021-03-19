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رياضة
"يوروبا ليغ".. "أرسنال" يعبر لدور الثمانية على الرغم من الخسارة!
Lebanon 24
19-03-2021
|
23:00
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تعرّض نادي "أرسنال" الإنكليزي لخسارة من ضيفه "أولمبياكوس" اليوناني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، ضمن إياب دور الـ16 من بطولة بالدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) لكنّه تأهل إلى دور الثمانية بنتيجة إجمالية لمبارتي الذهاب والإياب 3-2.
وبعد فوزه 3-1 في أثينا الأسبوع الماضي وصل الفريق الانكليزي سالماً إلى استراحة بين الشوطين في لقاء الإياب وبدا مطمئناً، بحسب ما نقلت "العربية" عن وكالة "رويترز".
لكن تسديدة المغربي يوسف العربي غيرت اتجاهها لتسكن شباك بيرند لينو في وقت مبكر بالشوط الثاني ما أعطى الزوار الأمل وزاد شعور أصحاب الضيافة بالتوتر.
لكن "أرسنال" تجنب تلقي أهداف أكثر وضمن تأهله للدور المقبل.
المصدر:
العربية
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