"يوروبا ليغ".. "أرسنال" يعبر لدور الثمانية على الرغم من الخسارة!

تعرّض نادي "أرسنال" الإنكليزي لخسارة من ضيفه "أولمبياكوس" اليوناني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، ضمن إياب دور الـ16 من بطولة بالدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) لكنّه تأهل إلى دور الثمانية بنتيجة إجمالية لمبارتي الذهاب والإياب 3-2.وبعد فوزه 3-1 في أثينا الأسبوع الماضي وصل الفريق الانكليزي سالماً إلى استراحة بين الشوطين في لقاء الإياب وبدا مطمئناً، بحسب ما نقلت "العربية" عن وكالة "رويترز".