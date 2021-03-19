"النجمة" ينتزع صدارة الدوري.. و"الصفاء" يفرض التعادل على "الأتصار" (فيديو)

انتزع نادي "النجمة" صدارة الدوري اللبناني لكرة القدم من غريمه التقليدي "الأنصار"، بفوزه على "العهد" حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الجمعة، على ملعب "مجمّع الرئيس فؤاد شهاب" في جونية، ضمن المرحلة الأولى من سداسية الفرق الأولى.

وتساوى "النجمة" و"الأنصار" بعدد النقاط برصيد 28 نقطة، إلا أنّ "النجمة" تصدر بفارق المواجهة المباشرة مع "الأنصار" ذهاباً بفوزه عليه 2-1.



وسجل لـ"النجمة" البديل المخضرم عباس عطوي، فيما مني "العهد" بخسارته الثالثة هذا الموسم، علماً أنّ مديره الفني باسم مرمر عاد إلى مقعده في الفريق الأصفر، بعد خوضه تجربة احترافية مع "النصر" الكويتي.

من جهة أخرى، أهدر"الأنصار" فرصة الاحتفاظ بالصدارة، حيث فرض عليه "الصفاء" التعادل بنتيجة 2-2، بعدما كان متقدماً 2-0، في المباراة التي أجريت بينهما على ملعب صيدا البلدي.

وتقدم "الأنصار" عبر لاعبه كريم درويش في الشوط الأول، وعزز نادر مطر التقدم للفريق الأخضر بهدف ثان في الشوط الثاني. إلا ان "الصفاء"، سادس ترتيب مرحلة الذهاب، أدرك التعادل عبر حسين مهنا وحيدر خريس.







وعلى ملعب نادي "العهد" على طريق المطار، فاز "شباب الساحل" على "الأخاء الاهلي عاليه" بنتيجة 1-0، وسجل للفائز جاد حسين من كرة عرضية ارتدت من الحارس شاكر وهبي الى داخل مرماه.



ورفع "الساحل" رصيده الى 28 نقطة واحتفظ بالمركز الثالث بفارق نقطة عن "الأنصار" الوصيف.