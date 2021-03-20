رياضة

هذا ما أسفرت عنه قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي

Lebanon 24
20-03-2021 | 12:00
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سحبت يوم أمس الجمعة، قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة نيون السويسرية.
 
وأسفرت نتيجة القرعة عن مواجهات مثيرة على الشكل الآتي:

المواجهة الأولى: "غرناطة" الإسباني - "مانشستر يونايتد" الإنكليزي.
 
المواجهة الثانية: "أرسنال" الإنكليزي - "سلافيا براغ" التشيكي.
 
المواجهة الثالثة: "أياكس" الهولندي - "روما" الإيطالي.
 
المواجهة الرابعة: "دينامو زغرب" الكرواتي - "فياريال" الإسباني.
 
 
 
وبعد قرعة الدور ربع النهائي، تم سحب قرعة الدور نصف النهائي والتي أتت نتيجتها كما يلي:

- الفائز من المواجهة الأولى - الفائز من المواجهة الثالثة.

- الفائز من المواجهة الرابعة - الفائز من المواجهة الثانية.


وستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي، يوم الثامن من نيسان المقبل، فيما تلعب مواجهات الإياب، يوم 15 من الشهر ذاته.

وستجرى مباراتا ذهاب الدور نصف النهائي، يوم 29 نيسان المقبل، على أن تلعب جولة الإياب في السادس من أيار.

وسيحتضن ملعب "جدانسك أرينا" في بولندا، المباراة النهائية للدوري الأوروبي، يوم 26 أيار المقبل.
 
المصدر: روسيا اليوم
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