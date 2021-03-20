رياضة

فوزٌ صعب لـ"ليدز" على "فولهام" في الدوري الإنكليزي!

Lebanon 24
20-03-2021 | 18:00
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حقّق فريق "ليدز يونايتد" فوزاً صعباً على مضيفه "فولهام" بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الجمعة، في الجولة 29 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم باتريك بامفورد لفريق "ليدز" في الدقيقة 29، لكن يواكيم أندرسن أدرك التعادل لـ"فولهام" في الدقيقة 38 قبل أن يسجل رافينيا هدف الفوز لفريق "ليدز" في الدقيقة 58.

ورفع "ليدز يونايتد" رصيده إلى 39 نقطة في المركز الـ11، فيما توقف رصيد "فولهام" عند 26 نقطة في المركز الـ18 (الثالث من القاع).
 
المصدر: د أ ب
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