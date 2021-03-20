أبو الهيل ومدرّب الحرّاس.. استقالتان تهزّان قلعة "الأنصار" في يوم واحد

أفاد موقع "كووورة" بأنّ المدرّب العراقي، عبدالوهاب أبو الهيل، تقدّم باستقالته صباح اليوم من تدريب نادي "الأنصار"، وذلك في ثاني استقالة تهزّ "القلعة الخضراء" في يوم واحد بعد استقالة مدرّب الحراس معن جميل.

ونقل موقع "كووورة" عن أبو الهيل، قوله إنّه تقدّم برسالة نصية إلى مدير النادي عباس حسن، يبلغه فيها باستقالته.



وتابع: "الأنصار في طريقه نحو البطولة، الظروف لم تخدمني مؤخراً، أتمنى التوفيق للفريق". وأضاف: "أشكر جماهير "الأنصار" على دعمهم المتواصل لي خلال الفترة الماضية، سعيد بكل أوقاتي معهم".وتابع: "الأنصار في طريقه نحو البطولة، الظروف لم تخدمني مؤخراً، أتمنى التوفيق للفريق".



وكان مدرّب الحراس في النادي تقدّم باستقالته صباح اليوم أيضاً، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "شكراً لإدارة "الأنصار" ورئيسها العزيز نبيل بدر وشكراً من القلب لجماهير الأنصار". وكان مدرّب الحراس في النادي تقدّم باستقالته صباح اليوم أيضاً، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "شكراً لإدارة "الأنصار" ورئيسها العزيز نبيل بدر وشكراً من القلب لجماهير الأنصار".

وأضاف: "أقدم اعتذاري على مواصلة المهمة مع الفريق لظروف خاصة والحمدالله الفريق مازال بالقمة".

وختم: "شكراً لحراس المرمى على جهودكم الرائعة طيلة الموسم.. تمنياتي للأخضر بإحراز البطولة".

وكان "الأنصار" قد فقد صدارته للدوري إثر تعادله أمام "الصفاء" بنتيجة 2-2، أمس الجمعة، بعدما كان متقدّماً بهدفيْن من دون ردّ في الجولة الأولى من سداسية تحديد بطل الدوري اللبناني لكرة القدم.

وتراجع "الأنصار" إلى المركز الثاني خلف "النجمة" بفارق المواجهات ولكلّ منهما 28 نقطة.