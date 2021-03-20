لبنان يحصد 4 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات في بطولة تزلج العمق

واصل لبنان تصدره الترتيب العام لبطولة الدول الصغرى في سباق العمق لفئات الرجال والسيدات والناشئين، والتي ينظمها الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج في الأرز، برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون وتحت اشراف الاتحاد الدولي على مدى ثلاثة ايام.

وقرر مندوب الاتحاد الدولي أوزكان كيومكو (تركي الجنسية) إقامة سباقات ال5 كلم وال10 كلم في اليوم الثاني السبت على أن تقام سباقات السبيرنت (مسافتها 1.2 كلم في اليوم الأخير الأحد بسبب نوعية الثلج وتوقع إرتفاع الحرارة الأحد.

وحضر سباقات اليوم الثاني للبطولة التي تشارك فيها تسع دول وهي صربيا، الأرجنتين، كولومبيا، فنزويلا، الاكوادور، المكسيك، البرتغال، ترينيداد - توباغو ولبنان، رئيس الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج فريدي كيروز وجميع أعضاء الاتحاد ورؤساء أندية، وشهدت السباقات منافسة شديدة بين المتزلجين والمتزلجات.

تقام البطولة على "حلبة بلدية بشري" (طولها نحو 3.5 كلم) بمشاركة 80 متزلجا ومتزلجة في ظل إجراءات صارمة للوقاية من وباء كورونا إتخذها الاتحاد اللبناني.

نتائج اليوم الثاني

وفي نتائج سباقات اليوم السبت (اليوم الثاني):

*فئة الرجال (10 كلم):

1- بول كيروز (لبنان)

2- أندريس كونتانا (كولومبيا)

3- ايلي طوق (لبنان)

فئة السيدات (5 كلم):

1- ناميارا دياز (الأرجنتين)

2- ريجينا مارتينيز (المكسيك)

3- هوغيت فخري (لبنان)

فئة الناشئين (5 كلم):

1- منصور جعجع (لبنان)

2- جو طوق (لبنان)

3- سيرج لظم (لبنان)

الترتيب

وفي ما يلي ترتيب الدول بعد انتهاء منافسات اليوم الثاني:

1- لبنان (4 ذهبية، 3 فضية و5 برونز)

2- الأرجنتين (2 ذهبية)

3- المكسيك (2 فضية)

4- كولومبيا(1فضية و1 برونز)

5- البرتغال، صربيا، فنزويلا، أكوادور، ترنيداد-توباغو(صفر).

أشرف على السباقات المندوب الدولي أوزكان كيومكو وعضو الاتحاد اللبناني ورئيسة اللجنة الفنية زينة دريان.

وتختتم البطولة غدا الأحد حيث ستوزع الكؤوس والجوائز على الفائزين والفائزات من قبل ممثل راعي البطولة العماد جوزيف عون ورئيس الاتحاد اللبناني فريدي كيروز والأعضاء ومسؤولي الأندية.