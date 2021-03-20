19
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
لبنان يحصد 4 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات في بطولة تزلج العمق
Lebanon 24
20-03-2021
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل لبنان تصدره الترتيب العام لبطولة الدول الصغرى في سباق العمق لفئات الرجال والسيدات والناشئين، والتي ينظمها الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج في الأرز، برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون وتحت اشراف الاتحاد الدولي على مدى ثلاثة ايام.
وقرر مندوب الاتحاد الدولي أوزكان كيومكو (تركي الجنسية) إقامة سباقات ال5 كلم وال10 كلم في اليوم الثاني السبت على أن تقام سباقات السبيرنت (مسافتها 1.2 كلم في اليوم الأخير الأحد بسبب نوعية الثلج وتوقع إرتفاع الحرارة الأحد.
وحضر سباقات اليوم الثاني للبطولة التي تشارك فيها تسع دول وهي صربيا، الأرجنتين، كولومبيا، فنزويلا، الاكوادور، المكسيك، البرتغال، ترينيداد - توباغو ولبنان، رئيس الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج فريدي كيروز وجميع أعضاء الاتحاد ورؤساء أندية، وشهدت السباقات منافسة شديدة بين المتزلجين والمتزلجات.
تقام البطولة على "حلبة بلدية بشري" (طولها نحو 3.5 كلم) بمشاركة 80 متزلجا ومتزلجة في ظل إجراءات صارمة للوقاية من وباء كورونا إتخذها الاتحاد اللبناني.
نتائج اليوم الثاني
وفي نتائج سباقات اليوم السبت (اليوم الثاني):
*فئة الرجال (10 كلم):
1- بول كيروز (لبنان)
2- أندريس كونتانا (كولومبيا)
3- ايلي طوق (لبنان)
فئة السيدات (5 كلم):
1- ناميارا دياز (الأرجنتين)
2- ريجينا مارتينيز (المكسيك)
3- هوغيت فخري (لبنان)
فئة الناشئين (5 كلم):
1- منصور جعجع (لبنان)
2- جو طوق (لبنان)
3- سيرج لظم (لبنان)
الترتيب
وفي ما يلي ترتيب الدول بعد انتهاء منافسات اليوم الثاني:
1- لبنان (4 ذهبية، 3 فضية و5 برونز)
2- الأرجنتين (2 ذهبية)
3- المكسيك (2 فضية)
4- كولومبيا(1فضية و1 برونز)
5- البرتغال، صربيا، فنزويلا، أكوادور، ترنيداد-توباغو(صفر).
أشرف على السباقات المندوب الدولي أوزكان كيومكو وعضو الاتحاد اللبناني ورئيسة اللجنة الفنية زينة دريان.
وتختتم البطولة غدا الأحد حيث ستوزع الكؤوس والجوائز على الفائزين والفائزات من قبل ممثل راعي البطولة العماد جوزيف عون ورئيس الاتحاد اللبناني فريدي كيروز والأعضاء ومسؤولي الأندية.
الأكثر قراءة
"رانجات سوداء" ستغزو طريق بيروت باتجاه الجنوب.. ما القصة؟
Lebanon 24
"رانجات سوداء" ستغزو طريق بيروت باتجاه الجنوب.. ما القصة؟
20:40 | 2021-03-19
19/03/2021 08:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
22:05 | 2021-03-19
19/03/2021 10:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ماغي فرح للأشهر المقبلة.. هذا ما ينتظرنا (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ماغي فرح للأشهر المقبلة.. هذا ما ينتظرنا (فيديو)
21:24 | 2021-03-19
19/03/2021 09:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع إضافي بسعر الدولار.. هكذا افتتح اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
تراجع إضافي بسعر الدولار.. هكذا افتتح اليوم في السوق الموازية
08:57 | 2021-03-20
20/03/2021 08:57:54
Lebanon 24
Lebanon 24
عون غاضب من الحريري بسبب هذه المسألة تحديدا
Lebanon 24
عون غاضب من الحريري بسبب هذه المسألة تحديدا
17:39 | 2021-03-19
19/03/2021 05:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:00 | 2021-03-20
النيابة البرازيلية ترفض إطلاق اسم "بيليه" على ملعب "ماراكانا"!
12:16 | 2021-03-20
أبو الهيل ومدرّب الحرّاس.. استقالتان تهزّان قلعة "الأنصار" في يوم واحد
12:00 | 2021-03-20
هذا ما أسفرت عنه قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي
10:30 | 2021-03-20
أمين يونس.. لبناني من طرابلس على قائمة المنتخب الألماني! (فيديو)
09:00 | 2021-03-20
لعنة الإصابات تلاحق هازارد.. وطبيب يحذّر من انتهاء مسيرته!
06:00 | 2021-03-20
مفاجآت كبرى في قائمة "أغلى اللاعبين" بدوري الأبطال
فيديو
الكاميرا تضبط مذيعاً بموقف محرج.. شاهدوا ردّة فعله! (فيديو)
Lebanon 24
الكاميرا تضبط مذيعاً بموقف محرج.. شاهدوا ردّة فعله! (فيديو)
15:00 | 2021-03-20
20/03/2021 17:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي يلتقي المواطنين.. ويعد سيدة بتحقيق مطالبها (فيديو)
Lebanon 24
السيسي يلتقي المواطنين.. ويعد سيدة بتحقيق مطالبها (فيديو)
09:30 | 2021-03-20
20/03/2021 17:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت الوعي.. جوزيف عطية يروي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة ريم غزالي (فيديو)
Lebanon 24
فقدت الوعي.. جوزيف عطية يروي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة ريم غزالي (فيديو)
09:00 | 2021-03-20
20/03/2021 17:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact