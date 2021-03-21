فيديو يوثق كل شيء.. شاهد كيف أغمي على اللاعبة الشهيرة

Боец UFC дважды упала в обморок на взвешивании 😱



🚑 Юлию Столяренко увезли на носилках, ее бой против Хулии Авильи отменен. Литовка объяснила, что ей пришлось отказаться от еды и воды на несколько часов, так как она слишком рано согнала вес.



📹 ESPN/SNTV pic.twitter.com/S46H9tu01d