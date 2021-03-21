رياضة

فيديو يوثق كل شيء.. شاهد كيف أغمي على اللاعبة الشهيرة

Lebanon 24
21-03-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-805227-637519103770729839.png
Doc-P-805227-637519103770729839.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أغمي على المقاتلة الليتوانية يوليا ستوليارينكو خلال عملية الوزن، قبل نزالها ضمن بطولة "UFC Vegas 22" الفنون القتالية المختلطة "MMA"، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية. 

ووقفت يوليا ستوليارينكو بالكاد على الميزان شاحبة ومنهكة من شدة التجفيف الذي يؤدي إلى فقدان كمية كبيرة من السوائل في الجسم، وأظهرت الوزن المطلوب، الذي يسمح لها بخوض المواجهة، ولكن فجأة أغمي عليها وحاولت الحفاظ على توازنها، إلا أنها سقطت على الأرض فاقدة للوعي في حالية يرثى لها.
 


وتم إلغاء النزال الذي كان من المقرر أن تواجه فيه المقاتلة الليتوانية ضد الأميركية جوليا أفيلا، اليوم الأحد. 

وعادت إلى الواجهة من جديد مشكلة خفض الوزن، من خلال "التجفيف" المفرط الذي يلجأ إليه بعض المقاتلين والمقاتلات للتخلص من الوزن الزائد قبل عملية الوزن، والذي يؤدي أحيانا إلى مشاكل صحية لديهم، ومن ثم استعادة ما فقدوه السوائل بعد عملية الوزن، وذلك للحصول على أفضلية أمام الخصم من حيث الطول والوزن بعد استعادة الكيلوغرامات التي خسروها، وتجنب الصعود للعب في فئة وزن أعلى.

وشهدت هذه الرياضة العديد من حالات الإغماء وفقدان الوعي، ويضطر أحيانا المقاتلون والمقاتلات للتخلص من الوزن الزائد وفي الرمق الأخير أحيانا من غرامات قليلة، الوقوف على الميزان من دون ملابس.

وتحدث المقاتل البريطاني، دارين تيل، عن خطورة عملية التجفيف، فقد نشر مقطع فيديو عرض فيه تفاصيل عملية تخفيف الوزن "الجنونية" التي قام بها قبل نزاله ضد الأمريكي ستيفن تومبسون، في أواسط عام 2018، وكادت تفقده بصره.

وكشف تيل عن أنه كان عليه التخلص من 5 كغ، قبل يوم واحد من النزال، إلا أنه تخلص من 2.5 كغ فقط، وواصل عملية "التجفيف" حتى أن فقد حاسة البصر في المرحلة النهائية من ذلك، ولم يتمكن من النزول من على جهاز الجري، إلا بمساعدة من أفراد فريقه.

وتمكن دارين تيل من الفوز على ستيفن تومبسون بالنقاط، بعد خمس جولات مثيرة، في ذلك النزال الذي أقيم على أرضه في مدينة ليفربول، يوم 27 مايو 2018.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:00 | 2021-03-21
09:00 | 2021-03-21
06:00 | 2021-03-21
23:00 | 2021-03-20
21:00 | 2021-03-20
18:00 | 2021-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website