رياضة

هل يعود "بينيتيز" إلى الدوري الإنجليزي؟

Lebanon 24
21-03-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-805285-637519269470041284.jpg
Doc-P-805285-637519269470041284.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتطلع الإسباني رفائيل بينيتز مدرب ليفربول ونيوكاسل السابق للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وقال إنه سيتخذ قراره في هذا الصدد بناء على المشروع الذي سيعرض عليه.

وتولى بينيتز تدريب ليفربول ما ين 2004 و2010 ووصل معه لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين وفاز باللقب مرة واحدة في 2005.

ودرب بينيتز نيوكاسل لمدة أربعة أعوام ما بين 2016 و2019 قبل الانتقال إلى داليان برو الصيني الذي انفصل عنه في يناير كانون.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن بينيتز ربما يتولى تدريب نادي سيلتك الأسكتلندي لكن المدرب أكد أن اهتمامه ينصب على الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن بينيتز قوله: الأولوية هي إنجلترا لأنني أحب الدوري الإنجليزي الممتاز وأسرتي تقيم هنا، لكني أريد المنافسة أو العمل على مشروع يجعلني قريبا من ذلك وبعد ذلك تأتي المنافسة.

وأضاف بينيتز: عدا ذلك أفضل البقاء في أوروبا. في إسبانيا الأمر صعب والوضع في إيطاليا وألمانيا غير سهل. أتحدث الفرنسية ولذا فمن الممكن العمل في فرنسا.

وواصل: في إسبانيا لا تملك الفرق المال لمنافسة ريال مدريد وبرشلونة وبالتي فإن الأولوية هي إنجلترا وأوروبا بعد ذلك.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2021-03-21
19:00 | 2021-03-21
15:00 | 2021-03-21
12:00 | 2021-03-21
09:00 | 2021-03-21
06:00 | 2021-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website