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رياضة
هل يعود "بينيتيز" إلى الدوري الإنجليزي؟
Lebanon 24
21-03-2021
|
21:00
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يتطلع الإسباني رفائيل بينيتز مدرب ليفربول ونيوكاسل السابق للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وقال إنه سيتخذ قراره في هذا الصدد بناء على المشروع الذي سيعرض عليه.
وتولى بينيتز تدريب ليفربول ما ين 2004 و2010 ووصل معه لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين وفاز باللقب مرة واحدة في 2005.
ودرب بينيتز نيوكاسل لمدة أربعة أعوام ما بين 2016 و2019 قبل الانتقال إلى داليان برو الصيني الذي انفصل عنه في يناير كانون.
وقالت وسائل إعلام بريطانية إن بينيتز ربما يتولى تدريب نادي سيلتك الأسكتلندي لكن المدرب أكد أن اهتمامه ينصب على الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن بينيتز قوله: الأولوية هي إنجلترا لأنني أحب الدوري الإنجليزي الممتاز وأسرتي تقيم هنا، لكني أريد المنافسة أو العمل على مشروع يجعلني قريبا من ذلك وبعد ذلك تأتي المنافسة.
وأضاف بينيتز: عدا ذلك أفضل البقاء في أوروبا. في إسبانيا الأمر صعب والوضع في إيطاليا وألمانيا غير سهل. أتحدث الفرنسية ولذا فمن الممكن العمل في فرنسا.
وواصل: في إسبانيا لا تملك الفرق المال لمنافسة ريال مدريد وبرشلونة وبالتي فإن الأولوية هي إنجلترا وأوروبا بعد ذلك.
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