زفيريف يحقق اللقب الـ14 في مسيرته

حقق الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثانياً، لقبه الأول هذا العام بفوزه بلقب دورة أكابولكو المكسيكية في كرة المضرب، على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الأول 6-4 و7-6 (7-3)، رافعاً رصيده من الألقاب إلى 14 في مسيرته.وهو الفوز الأول لزفيريف، المصنف سابعاً عالمياً، على اليوناني المصنف خامساً في العالم، بعد خسارته أمامه في المواجهات الخمس الأخيرة، والثاني في 7 مباريات بينهما.وهي المرة الأولى التي يجمع فيها نهائي أكابولكو بين المصنفين الاول والثاني منذ عام 2015، عندما فاز الاسباني دافيد فيرير المصنف ثانيا على الياباني كي نيشيكوري الاول بمجموعتين نظيفتين.وقال زفيريف، الذي ثأر من خسارته أمام الأوسترالي نيك كيريوس في نهائي الدورة المكسيكية في عام 2019: "يعني لي هذا الفوز الكثير".