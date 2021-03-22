رياضة

الدوري الإيطالي.. "ميلان" ينتزع فوزاً صعباً من "فيورنتينا" (فيديو)

Lebanon 24
22-03-2021 | 23:00
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انتزع نادي "ميلان" فوزاً ثميناً وصعباً من مضيفه "فيورنتينا" بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأحد، في المرحلة الـ28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.


وكان "ميلان" هو البادئ بالتسجيل عن طريق مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي احتفل بعودته قبل أيام لقائمة المنتخب السويدي بعد سنوات من اعتزاله اللعب الدولي في 2016، وسجل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة التاسعة.

ولكن "فيورنتينا" رد بهدفين سجلهما إيريك بولغار وفرانك ريبيري في الدقيقتين 17 و51 قبل أن يحسم "ميلان" اللقاء لصالحه بفضل هدفين سجلهما إبراهيم دياز وهاكان كالهانوغلو في الدقيقتين 57 و73 .
 
ورفع "ميلان" رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد "فيورنتينا" عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر. 
 
المصدر: د أ ب
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