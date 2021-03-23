للمرة الثالثة على التوالي.. جائزة أفضل لاعب في ليفربول لمحمد صلاح

حصل نجم نادي ليفربول الإنكليزي اللاعب المصري محمد صلاح، على لقب أفضل لاعب في الفريق لشهر شباط 2021.





ولفتت إلى أن فوز حصل على نفس اللقب، أفضل لاعب في ليفربول خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني، إضافة إلى شهر شباط الماضي. ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، أمس الاثنين، مشيرة إلى أن محمد صلاح، استحوذ على جائزة أفضل لاعب في ليفربول للشهر الثالث على التوالي، خلال الموسم الحالي.ولفتت إلى أن فوز حصل على نفس اللقب، أفضل لاعب في ليفربول خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني، إضافة إلى شهر شباط الماضي.