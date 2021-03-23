رياضة

استبعاد نجم "الهلال" من قائمة المنتخب السعودي بسبب "كورونا"

Lebanon 24
23-03-2021 | 21:00
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الإثنين، إصابة اللاعب عبدالله الحمدان، لاعب نادي "الهلال" متصدر الدوري السعودي والمنتخب السعودي الأول، بفيروس "كورونا".

وقال اتحاد كرة القدم في بيان نشره عبر حساب المنتخب السعودي على "تويتر": "أظهرت نتائج فحص فيروس "كوفيد-19" التي أجريت لجميع لاعبي المنتخب فور انتظامهم في مقر المعسكر سلامتهم باستثناء اللاعب عبدالله الحمدان التي ظهرت نتيجته إيجابية وعلى ضوء ذلك تم استبعاده".
 
ودشن "الأخضر" مساء الاثنين معسكره في مدينة الرياض، استعدادا لمقابلة منتخب الكويت ودياً، ومواجهة فلسطين ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
 
 
المصدر: العربية
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