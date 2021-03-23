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رياضة
صلاح يتحدّث عن وضع "ليفربول" في دوري الأبطال: سنكون أفضل!
Lebanon 24
23-03-2021
|
23:00
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كشف الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي "ليفربول" الإنكليزي، عن توقّعاته بشأن أداء فريقه بعد سلسلة من النتائج السلبية خلال الفترة الواقعة بين كانون الثاني وآذار، مما أدّى إلى ابتعاده عن الصراع على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز.
وحقّقت كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب 3 انتصارات و8 هزائم في 14 مباراة بالدوري، إلا أنّ "ليفربول" تأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وأوقعته القرعة في مواجهة مرتقبة مع "ريال مدريد" الإسباني.
وفي تصريحات لموقع "ليفربول"، نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، قال صلاح الذي انضم للمنتخب المصري المشارك في تصفيات كأس الأمم الإفريقية: "أنا سعيد بنتائجنا الأخيرة، لذا آمل أن نواصل الفوز".
وأضاف: "إنّه أمر صعب علينا جميعاً بسبب الوضع الذي مررنا به ومكانتنا في الدوري الإنكليزي الممتاز، لكنني أعتقد أننا سنكون أفضل في دوري أبطال أوروبا، نقوم بعمل جيد".
وتابع قائلاً: "لا أريد أن أتحدث فقط عن موسمي لأننا نلعب كفريق، لذلك أقول إنه موسم صعب علينا جميعا، ونحتاج فقط إلى الاستمرار ومحاولة الفوز بالمباريات".
وختم: "سنعطي 100 في المئة للفوز بالمباريات القليلة المقبلة، ونأمل أن نتمكن من فعل ذلك، والقيام بعمل جيد أيضاً في دوري الأبطال".
المصدر: سكاي نيوز
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