رياضة

غاريث بيل يريد العودة للريال

Lebanon 24
24-03-2021 | 06:00
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قال الويلزي غاريث بيل اليوم الثلاثاء إنه ينوي العودة إلى ريال مدريد لاستكمال آخر 12 شهرا في عقده الموسم المقبل مع حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ويلعب بيل على سبيل الإعارة في توتنهام هوتسبير هذا الموسم، وعانى في البداية من تراجع مستوى اللياقة، وكان يجلس كثيرا على مقاعد البدلاء، لكنه بات يلعب بانتظام في الأسابيع الأخيرة.

لكن بيل قال قبل بدء مشواره مع ويلز في تصفيات كأس العالم 2022 هذا الأسبوع إنه يخطط للعودة إلى إسبانيا الموسم المقبل.
 
وقال بيل للصحافة: "السبب الرئيسي وراء قدومي إلى توتنهام هذا الموسم هو رغبتي في لعب كرة القدم أولا وقبل كل شيء، لكني كنت أريد أيضا أن أكون لائقا للعب قبل بطولة أوروبا".

ومن المنتظر أن يحمل بيل شارة قيادة ويلز في بطولة أوروبا التي تأجلت لعام واحد بسبب جائحة فيروس كورونا وستنطلق في يونيو حزيران.

وأضاف بيل: "تتمثل الخطة المبدئية في قضاء موسم واحد في توتنهام، وبعد بطولة أوروبا، سيتبقى عام واحد مع ريال مدريد وأنا أخطط للعودة مجددا".
المصدر: روسيا اليوم
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