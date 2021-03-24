هجوم عنيف من كاسانو على رونالدو!

شنّ النجم الدولي الإيطالي السابق، أنطونيو كاسانو، هجوماً حاداً على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم "يوفنتوس" الإيطالي، ووصفه بأنّه "أناني".



وكان فريق "السيدة العجوز" خرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد "بورتو" البرتغالي، فيما زادت الأنباء المتداولة عن رغبة رونالدو بالعودة إلى فريقه السابق "ريال مدريد" الإسباني، الذي لعب له كاسانو كذلك.

وقال كاسانو في تصريحات تلفزيونية يوم الثلاثاء: "مشكلة رونالدو هي نفسه، فهو يعيق عمل بيرلو، ولا يمكن أن يكون هناك مدرب يريد العمل مع كريستيانو، لأنه لا يفكر إلا في أهدافه وأرقامه الشخصية".

ووصف كاسانو توقيع "يوفنتوس" مع رونالدو بـ"الخطأ الفادح"، وأضاف: "إذا كنت الرئيس وتريد أن تبدأ دورتك الجديدة، فلا يمكن أن تعطي المدرب الصاعد مسؤولية توجيه شخص مثل رونالدو. إذا قمت ببيع رونالدو، فهناك 100 مليون يمكنك من خلالها التعاقد مع اثنين من أفضل اللاعبين".



