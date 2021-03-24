رياضة

لبنان يخسر أمام الأردن وديًّا

Lebanon 24
24-03-2021 | 21:00
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فاز الاردن على لبنان 1 – 0 (الشوط الاول 0 – 0)، في المباراة الدولية الودية الي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم، على ملعب الاتحاد الاماراتي لكرة القدم.

والمباراة هي الاولى من اثنتين لمنتخب الارز المعسكر في دبي تحضيرًا للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

ويلعب المنتخب اللبناني مباراة ثانية أمام الازرق الكويتي الاثنين المقبل.
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