رياضة

رونالدو يضع شرطا للعودة إلى ريال مدريد.. هذه التفاصيل

Lebanon 24
25-03-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-806550-637522552610137926.jpg
Doc-P-806550-637522552610137926.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر تقرير لإذاعة "كادنيا كوبي" الإسبانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وضع شرطا وحيدا من أجل العودة إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

وحسب تقرير الإذاعة الإسبانية، فإن رونالدو اشترط تلقيه اتصالا من مسؤولي ريال مدريد يطالبونه فيه بالعودة، من أجل الموافقة على ارتداء قميص الفريق الملكي مرة أخرى.

وأضاف التقرير، أن رونالدو على استعداد لترك يوفنتوس والعودة لريال مدريد وإنهاء مسيرته الكروية في صفوف "الميرينغي"، وهو مقتنع بأنه لا يزال يملك الكثير ليقدمه للريال.

وارتبط اسم رونالدو مؤخرا بالعودة لريال مدريد، بعد 3 سنوات من رحيله إلى يوفنتوس، وذلك بعد أن فشل في قيادة "السيدة العجوز" لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وكانت أنباء قد ترددت عن رغبة "السيدة العجوز" في التخلص من رونالدو الصيف المقبل، في ظل ارتفاع راتبه، حيث يتقاضى راتبا سنويا قدره 31 مليون يورو، الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على خزينة يوفنتوس، الذي يعاني من أزمة مالية، جراء جائحة كورونا، على غرار بقية الأندية.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:00 | 2021-03-25
06:00 | 2021-03-25
23:00 | 2021-03-24
21:00 | 2021-03-24
18:00 | 2021-03-24
15:00 | 2021-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website