صورة محمد صلاح مع شابة مصرية تثير الجدل.. من هي؟ (فيديو)

ردت المغنية والبلوغر المصرية الشابة نوران خليل، على ردود الفعل التي صاحبت انتشار صورتها مع لاعب ليفربول الإنكليزي محمد صلاح داخل معسكر المنتخب المصري.

وقالت نوران خليل، خلال تصريحات تلفزيونية، إنها "لم تخترق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، بالتقاطها صورة مع محمد صلاح"، مضيفة أنها "أطلقت على الصورة لقب "صورة القرن". لحبها الشديد للنجم المصري محمد صلاح، ووصفته بالشخص المتواضع والمحترم".

وتابعت خليل: "أتدرب في صالة الجيمانزيوم التي قابلت فيها يوما محمد صلاح بالصدفة، وفوجئت به أمامي فطلبت منه التقاط صورة تذكارية ولم يمنعها أحد وقتها”، مؤكدة أن الكثيرين التقطوا صورا تذكارية مع محمد صلاح ولم يرفض أحد التقاط الصور معه".

وكانت صورة محمد صلاح مع نوران خليل، من داخل الصالة الرياضية الخاصة في فندق إقامة المنتخب. قد أحدثت جدلا كبيرا، بعدما علق العديد من المتابعين عن طبيعة الإجراءات الوقائية المفروضة على اللاعبين لمنع انتشار فيروس كورونا. والتعليمات بعدم التعامل مع أي من النزلاء في الفندق.

يذكر أن اتحاد الكرة المصري كان قد أصدر بيانا أكد فيه منع الزيارات عن المنتخب حفاظا على سلامة اللاعبين، مشددا على أن المعسكر مغلق.