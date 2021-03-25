تصفيات كأس العالم.. فرنسا تسقط في فخّ التعادل أمام أوكرانيا

سقط المنتخب الفرنسي في فخّ التعادل بنتيجة 1-1 مع نظيره الأوكراني، أمس الأربعاء، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً تعادل المنتخبين الفنلندي والبوسني 2-2.وعلى ملعب "استاد دو فرانس" بضاحية سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس، أنهى المنتخب الفرنسي الشوط الأول لصالحه بهدف وحيد رغم سيطرته شبه التامة على مجريات اللعب في هذا الشوط، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.وسجل أنطوان غريزمان مهاجم "برشلونة" الإسباني هدف التقدم للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 19.وفي الشوط الثاني، تراجع الضغط الفرنسي على الضيوف وظهر المنتخب الأوكراني بشكل أفضل كثيراً مما كان عليه في الشوط الأول، وترجم صحوته في الشوط الثاني إلى هدف التعادل الذي جاء عبر النيران الصديقة حيث سجله بريسنال كيمبيمبي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 57.وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، تعادل المنتخب الفنلندي مع ضيفه البوسني بهدفين سجلهما تيمو بوكي في الدقيقتين 58 و77 مقابل هدفين سجلهما ميراليم بيانيتش وميروسلاف ستيفانوفيتش في الدقيقتين 55 و84 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.