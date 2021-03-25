تركيا تضرب هولندا برباعية في التصفيات الأوروبية!

أحرز المهاجم التركي المخضرم، بوراك يلماز، ثلاثة أهداف "هاتريك" قاد بها منتخب بلاده إلى فوز كبير 4-2 على نظيره الهولندي، أمس الأربعاء، في افتتاح مسيرة الفريقين بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم.وحسم المنتخب التركي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما يلماز (35 عاماً) في الدقيقتين 15 و34 من ضربة جزاء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.ومع بداية الشوط الثاني، سجل هاكان تشالهان أوغلو الهدف الثالث للمنتخب التركي في الدقيقة 46، ورد الضيوف بهدفين متتاليين سجلهما البديلان دافي كلاسين ولوك دي يونغ في الدقيقتين 75 و76.ولكن يلماز أكمل الهاتريك بالهدف الرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة 81 ليقضي على آمال الضيوف في التعادل.وتصدر المنتخب التركي المجموعة السابعة مبكراً بحصد أول 3 نقاط له في التصفيات قبل مباراته الصعبة في ضيافة المنتخب النرويجي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة.وفي المقابل، يستضيف المنتخب الهولندي نظيره اللاتفي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة.