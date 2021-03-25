رياضة

بلجيكا تتخطّى ويلز في مستهلّ تصفيات كأس العالم

Lebanon 24
25-03-2021 | 23:00
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استهل المنتخب البلجيكي مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم والمقرّر إقامتها العام المقبل في قطر، بالفوز على ضيفه الويلزي بنتيجة 3-1، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بالتصفيات.

وكان المنتخب الويلزي هو البادئ بالتسجيل عن طريق هاري ويلسون في الدقيقة 11، قبل أن يدرك كيفن دي بروين التعادل للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 28 سجل ثورجان هازارد الهدف الثاني للمنتخب البلجيكي، قبل أن يؤمن روميلو لوكاكو فوز فريقه بالهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 73، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة ذاتها، اكتسح المنتخب التشيكي مضيفه الأستوني 6-2.

وتصدر المنتخب التشيكي المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن منتخب بلجيكا، وتضم المجموعة أيضاً منتخب بيلاروسيا.
المصدر: د أ ب
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