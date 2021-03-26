رياضة

تصفيات المونديال.. إيطاليا تحقق المطلوب وإسبانيا تتعثر

Lebanon 24
26-03-2021 | 12:00
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حافظت إيطاليا على سجلها خاليا من الهزائم منذ 10 أيلول عام 2018 على مدى 20 مباراة، بفوزها على أيرلندا الشمالية 2-صفر، أمس أالخميس، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 المقرر في قطر.

 

وسجل دومينيكو بيراردي وتشيرو إيموبيلي هدفي إيطاليا، في الدقيقتين 14 و39 على الترتيب.

 

وخاض مدافع "الأزوري" ويوفنتوس المخضرم ليوناردو بونوتشي مباراته رقم 100 في صفوف المنتخب، وذلك بعد 11 عاما على باكورة مشاركاته الدولية وتحديدا ضد الكاميرون في مباراة ودية عام 2010.

 

وبات بونوتشي (33 عاما)، ثامن لاعب إيطالي يخوض 100 مباراة دولية أو أكثر في صفوف منتخب بلاده، لينضم إلى حامل الرقم القياسي الحارس الشهير جانلويجي بوفون (176) وفابيو كانافارو (136)، وباولو مالديني (126)، ودانييلي دي روسي (117)، وأندريا بيرلو (116)، ودينو زوف (112)، وجورجيو كيليني (106).

 

وفي المجموعة الثانية، اكتفت إسبانيا بتعادل مخيب 1-1 مع ضيفتها اليونان، في مستهل مشوار التصفيات للمنتخبين.

 

وافتتح ألفارو موراتا التسجيل من مدى قريب لإسبانيا بعد 32 دقيقة، لكن قبل مرور ساعة تسبب البديل إنيغو مارتينيز الذي شارك بدلا من القائد سيرجيو راموس، في ركلة جزاء بعد تدخل على جيورجوس ماسوراس لاعب وسط اليونان.

 

ونفذ أنستاسيوس باكاسيتاس الركلة بنجاح، ليصعق بطل مونديال 2010.

 

واستحوذت إسبانيا على الكرة بنسبة 78 بالمئة، لكنها لم تهدد مرمى الحارس أوديسياس فلاخوديموس، وافتقرت لمستها الأخيرة للدقة.

 

وقال لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "غير معجب بالنتيجة على الإطلاق، افتقرنا للإبداع. ما اعجبت به هو نهج وإيقاع اللاعبين، لكننا عندما اقتربنا من منطقة جزاء اليونان افتقرنا لكل شيء".

 

وأضاف: "علينا تشكيل خطورة أكبر. أجبرنا المنافس على الدفاع لكننا افتقرنا للإبداع والفرص التي يجب صنعها على هذا المستوى".

المصدر: سكاي نيوز
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