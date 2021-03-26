انكلترا تسحق سان مارينو بخماسية في تصفيات كأس العالم

حقّق المنتخب الإنكليزي لكرة القدم فوزاً ساحقاً بنتيجة 5-0 على سان مارينو في افتتاح مسيرة الفريقين بالمجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والتي شهدت أيضا تعادل المجر مع بولندا 3-3 وفوز ألبانيا على مضيفتها أندورا 1-0.وعلى استاد "ويمبلي" العريق في العاصمة البريطانية لندن، استعرض المنتخب الإنكليزي قوته وحسم المباراة تماماً في شوطها الأول بثلاثية نظيفة سجلها جيمس وارد ودومينيك كالفيرت ليوين ورحيم ستيرلنج في الدقائق 14 و21 و31 .وفي الشوط الثاني، أضاف ليوين الهدف الثاني له والرابع للفريق في الدقيقة 53 قبل أن يختتم أولي واتكينز التسجيل في المباراة بالهدف الخامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 83.وبهذا، تصدر المنتخب الإنكليزي المجموعة مبكراً بفارق الأهداف فقط أمام منتخب ألبانيا.وانتزع روبرت ليفاندوفسكي هداف "بايرن ميونيخ" والدوري الألماني لكرة القدم تعادلاً ثميناً 3-3 لمنتخب بلاده بولندا مع مضيفه المجري على استاد "بوشكاش آرينا" بالعاصمة المجرية بودابست.وأنهى المنتخب المجري الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله رونالد سالاي في الدقيقة السادسة.وفي الشوط الثاني، أضاف زميله آدم شالاي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 53، ورد المنتخب البولندي بهدفين متتاليين سجلهما كريستوف بيونتيك وكاميل جوزوياك في الدقيقتين 60 و61.وأعاد ويلي أوريان التقدم للمجر في الدقيقة 78، ولكن ليفاندوفسكي سجل هدف التعادل الثمين 3-3 لبولندا في الدقيقة 83 .وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فاز المنتخب الألباني على مضيفه منتخب أندورا بهدف نظيف سجله إرمير لينغاني في الدقيقة 41 .