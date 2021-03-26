تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.. فوز عريض لألمانيا على آيسلندا

حقق المنتخب الألماني فوزاً عريضاً على ضيفه الآيسلندي بثلاثية بيضاء في المباراة التي جمعتهما، أمس الخميس، ضمن الجولة الأولى للمجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر.



وتناوب على تسجيل ثلاثية "المانشافت" كل من ليون غوريتسكا وكاي هافيرتز وإلكاي غندوغان في الدقائق 2 و7 و56 على الترتيب.

وبهذا الفوز، جمع المنتخب الألماني نقاط المباراة الثلاث وصعد إلى المركز الأول في المجموعة العاشرة متفوقاً بفارق الأهداف على منتخبي رومانيا وأرمينيا اللذين تغلبا بدورهما على مقدونيا الشمالية 3-2 وليشتنشتاين 1-0 على الترتيب.