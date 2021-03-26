رياضة

مقررات لهيئة دعم منتخب لبنان لكرة القدم

Lebanon 24
26-03-2021 | 17:50
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عقدت الهيئة العليا لدعم منتخب لبنان اجتماعا طارئا عبر الحضور الشخصي وعبر تقنية "زوم"، للبحث في كيفية دعم المنتخب الوطني المشارك في التصفيات الآسيوية المزدوجة، المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

وقررت الهيئة "تجديد التواصل مع كافة الروابط والنوادي والمجتمع المدني داخل لبنان وخارجه، اقتراح انشاء صندوق وطني لدعم المنتخب واللاعبين بالتعاون مع الاتحاد اللبناني لكرة القدم، التوصية بإنشاء هيئة تنفيذية من الروابط والمتطوعين مهامها الدعم اللوجستي إثناء المباريات، التواصل مع جميع النوادي والروابط لعقد اجتماع موسع في مقر الاتحاد اللبناني (فرع بيروت) للتباحث في أفضل طريقة لدعم المنتخب نهار الجمعة في 9 نيسان الساعة الخامسة عصرا".
 
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