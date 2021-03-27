رياضة

جورجينا تثير الضجة بفيديو جديد.. شاهدوا ماذا فعلت

Lebanon 24
27-03-2021 | 09:00
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نشرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي فيديو جديدا عبر خاصية "الستوري" بحسابها الرسمي في "إنستغرام". 

وتظهر في الفيديو جورجينا وهي تمشي باتجاه المرمى التدريبي بحديقة المنزل برفقة ماتيو ابن رونالدو الصغير، فيما كان كريستيانو جونيور الابن البكر للنجم البرتغالي يتدرب مع اثنين من رفاقه أحدهما إنزو ابن البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد.
 
 



ووقفت جورجينا وماتيو أمام الكرة وكأن الأخير ينوي تنفيذ ركلة جزاء باتجاه مرمى أخوه الكبير الذي ترك رفاقه للحظات وتمركز في منتصف المرمى ليلعب دور الحارس.

وظهرت جورجينا في الفيديو وكأنها تقنع ماتيو على تسديد الكرة.

وعلى غير المعتاد ظهرت عارضة الأزياء في حديقة المنزل على المستطيل الأخضر، وهو المكان الذي يواظب فيه رونالدو على ممارسة كرة القدم رفقة أولاده لصقل مهاراتهم الكروية.

كما لفت الفيديو أنظار العديد من عشاق ريال مدريد، لظهور الصديقين القديمين كريستيانو جونيور وإنزو معا، وهو الشيء الذي كان دائم الحدوث عندما كان والديهما يلعبان معا في النادي الملكي قبل انتقال النجم البرتغالي إلى "السيدة العجوز" صيف عام 2018.

يذكر أن رونالدو ارتبط بعلاقة عاطفية مع جورجينا، منذ حزيران 2016، وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا، وأعلنا خطوبتهما في عام 2018.

ولدى رونالدو ابن بكر من أم غير معروفة للإعلام، وهو كريستيانو جونيور، يبلغ من العمر 10 أعوام، كما رزق بتوأم من أم غير معروفة أيضا، أسماهما إيفا وماتيو، في حزيران 2017.
المصدر: روسيا اليوم
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