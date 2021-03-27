إعلامي مصري مشهور يشن هجوما لاذعا على محمد صلاح (فيديو)

شن الإعلامي المصري مدحت شلبي هجوما قويا على لاعبي منتخب "الفراعنة" رغم ضمان التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقررة في الكاميرون العام المقبل.

تعليق ناري 🔥 من مدحت شلبي على مستوى محمد صلاح وتريزيجيه أمام كينيا #ONTime_Sports#مساء_ONTime pic.twitter.com/t8e33rT8lX — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 25, 2021

وتأهل المنتخب المصري لكأس الأمم الإفريقية بعد تعادله مع مضيفه الكيني 1-1 ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات.