منتخب لبنان يستعد لمباراة الكويت الاثنين في دبي

يواصل منتخب لبنان لكرة القدم استعداداته لثاني مباراتيه في معسكره الاماراتي أمام الأزرق الكويتي الخامسة الا ربعا عصر الاثنين 29 آذار بالتوقيت الصيفي الجديد لمدينة بيروت، بعد تقديم الساعة ساعة واحدة منتصف ليل السبت الاحد.وتجرى المباراة على ملعب نادي الشرطة في دبي، وهي الثانية لمنتخب الأرز بعد أولى خسرها في 24 منه امام الاردن 0 - 1 بإصابة لموسى التعمري، على ملعب الاتحاد الاماراتي الذي يحمل اسم اللاعب الراحل ذياب عوانة.ويتدرب المنتخب اللبناني اليوم السبت حصتين صباحية ومسائية على ملعب الاتحاد الاماراتي، في حين سيقتصر تدريب يوم غد الاحد على حصة خاصة باللياقة البدنية صباحا واخرى تكتيكية ومهارية مساء، يليها جلسة تحليل وفيديو.ومن اوساط المعسكر اللبناني، ان جميع اللاعبين يدركون ان وتيرة التدريب المنتظمة هي الخيار الوحيد للتطوير وتعزيز المستوى بعد التوقف الطويل بسبب كورونا. ولا يعاني المنتخب من اصابات، وان كان ثلاثة من لاعبيه هم ثلاثي نادي العهد الحارس مهدي خليل ونور منصور ومحمد حيدر لم يكملوا المباراة أمام الاردن بسبب تعرضهم لكدمات وشد عضلي.وسيحضر المباراة رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر الذي يصل غدا الى دبي.ويقود المنتخب اللبناني المدرب الوطني جمال طه نجم الانصار الدولي السابق، الذي حل بديلا للروماني ليفو تشيبوتاريو بعد رحيل الاخير، جراء توقف النشاط الكروي في لبنان الموسم الماضي بسبب كورونا.ويستكمل لبنان مبارياته الثلاث المتبقية في المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المزدوجة في العاصمة الكورية الجنوبية سيول في حزيران المقبل. وباتت حظوظه ضعيفة، على الورق، في انتزاع بطاقة تأهل ثانية عن المجموعة لمتابعة تصفيات المونديال.وللتذكير، التحق ستة لاعبين محترفين بالخارج بالمنتخب، وهم: جورج ملكي ومحمد قدوح وهلال الحلوة وماجد عثمان ومحمد علي دهيني وباسل جرادي.