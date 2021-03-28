رياضة

لإرضاء الإدارة... ليفربول سيضحّي بـ5 نجوم في الصيف

Lebanon 24
28-03-2021 | 06:00
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وضعت صحيفة ميرور 5 لاعبين في طريقهم للخروج من ليفربول الصيف المقبل، في عملية إعادة هيكلة للفريق، من أجل تخفيض الرواتب المرتفعة، والعودة لتحقيق البطولات.


فاتورة رواتب لاعبي ليفربول الإنكليزي ارتفعت بنسبة 87 بالمئة، خلال الأعوام الثلاث الماضية، وهو ما سبب قلقا لملاك النادي الأميركيين.

ووفقا لصحيفة "ميرور"، تطالب مجموعة "فينواي سبورت" ومالكها الأميركي جون هينري، إدارة ليفربول، بتخفيض الإنفاق على الرواتب المرتفعة، مما يعني أن هناك عددا من اللاعبين في طريقهم إلى خارج النادي.

صحيفة "ميرور" وضعت 5 لاعبين في طريقهم للخروج من النادي الصيف المقبل، في عملية إعادة هيكلة للفريق، من أجل تخفيض الرواتب المرتفعة، والعودة لتحقيق البطولات.
جيني فينالدوم

لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم هو من أبرز المرشحين للرحيل، بعد أنباء عن موافقته على بنود الانتقال المجاني لبرشلونة الإسباني.

أليكس أوكسليد تشامبرلين

لاعب الوسط الإنكليزي تشامبرلين، يتقاضى راتبا مرتفعا، لكنه لم يستطع العودة لمستواه المعهود، منذ إصابته القوية قبل عامين.
شيردان شاكيري

قد يتم كذلك "التضحية" بالنجم السويسري شيردان شاكيري، الذي يتقاضى 80 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا، ولا يلعب بشكل منتظم مع الفريق.

ديفوك أوريغي

بالرغم من بعض الأهداف الحاسمة، إلا أن المهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي يمثل عبئا ماديا على النادي، خاصة وأنه بعيد عن المستوى العالمي الذي يطمح إليه الفريق في خط الهجوم.

جويل ماتيب

المدافع الكاميروني ماتيب أصبح لاعبا أساسيا، لكن إصاباته المتكررة جعلته عبئا على الفريق، حيث اضطر المدرب يورغن كلوب لإيجاد حلول بديلة لتعويض غياباته المتكررة. رحيله يبدو منطقيا في الصيف.
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