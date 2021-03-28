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رياضة
تصفيات كأس العالم.. تركيا تهزم النرويج وهولندا تحقق فوزها الأول
Lebanon 24
28-03-2021
|
12:00
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تصدر منتخب تركيا المجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بفوزه على مضيفه النرويجي بنتيجة 3-0، أمس السبت، في الجولة الثانية من التصفيات، فيما حقّقت هولندا فوزها الأول في التصفيات بعد تجاوزها لاتفيا بهدفين من دون رد.
وعلى ملعب "لا روزاليدا"، سجل أوزان توفان الهدفين الأول والثالث لتركيا في الدقيقتين الرابعة و59 وتكفل كاغلار سويونكو بالهدف الثاني في الدقيقة 28.
وعلى ملعب "يوهان كرويف أرينا"، تقدم ستيفن برغيوس بهدف لهولندا في الدقيقة 32 ثم أضاف لوك دي يونغ الهدف الثاني في الدقيقة 69، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
ويتصدر منتخب تركيا المجموعة السابعة بـ 6 نقاط من انتصارين متتاليين بفارق الأهداف عن منتخب الجبل الأسود ويحلّ منتخب هولندا المركز الثالث بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن النرويج صاحبة المركز الرابع وتحل لاتفيا في المركز الخامس بدون رصيد ويتذيل منتخب جبل طارق الترتيب بلا رصيد أيضاً.
المصدر: د أ ب
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