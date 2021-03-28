روسيا تتخطّى سلوفينيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم

حقّق منتخب روسيا فوزاً على ضيفه منتخب سلوفينيا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، أمام حوالي 15 ألف مشجع في استاد "فيشت" في سوتشي في إطار التصفيات الأوروبية ليتصدر صاحب الأرض الجموعة الثامنة من التصفيات.

حقّق منتخب روسيا فوزاً على ضيفه منتخب سلوفينيا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، أمام حوالي 15 ألف مشجع في استاد "فيشت" في سوتشي في إطار التصفيات الأوروبية ليتصدر صاحب الأرض الجموعة الثامنة من التصفيات.

وسيطرت روسيا على بداية المباراة، ورغم أن يان أوبلاك حارس سلوفينيا بذل قصارى جهده، فإن قائد المنتخب الروسي أرتيم جيوبا افتتح التسجيل بتسديدة من مدى قريب بعدما تبادل الكرة مع دالير كوزاييف داخل المنطقة، وأضاف جيوبا الهدف الثاني بعد 9 دقائق حيث تابع تسديدة مرتدة من العارضة وسدد ببراعة كرة منخفضة في مرمى الحارس أوبلاك.ورغم ذلك استمر تقدم روسيا بفارق هدفين أمام المشجعين المتحمسين لفترة قصيرة قبل أن يقلص المهاجم يوسيب إيليتشيتش الفارق لسلوفينيا بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".ولم يكن بوسع سلوفينيا إدراك التعادل مع فرض رقابة لصيقة على الخطير إيليتشيتش، لتحقق روسيا فوزها الثاني على التوالي.وستلعب روسيا، التي تملك 6 نقاط، في ضيافة سلوفاكيا، بينما تلعب سلوفينيا مع قبرص وتقام المباراتان يوم الثلاثاء المقبل.