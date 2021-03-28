صربيا تفرض التعادل على البرتغال في التصفيات.. ورونالدو يغادر منفعلاً

فرض المنتخب الصربي التعادل على ضيفه البرتغالي بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.



وتقدم المنتخب البرتغالي بهدفين عن طريق نجم "ليفربول" الإنكليزي ديوغو غوتا في الدقيقتين 11 و36، قبل أن يعادل أصحاب الأرض النتيجة بتسجيلهم هدفين عن طريق ألكسندر ميتروفيتش وفيليب كوستيتش في الدقيقتين 46 و60 على الترتيب.

وأنهى المنتخب الصربي المباراة بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه نيكولا ميلنكوفيتش بسبب تدخل عنيف على البرتغالي دانيلو بيريرا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبهذا التعادل، تقاسم المنتخبان نقاط المباراة، وبقي المنتخب البرتغالي بصدارة ترتيب منتخبات المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف المسجلة عن الوصيف منتخب صربيا.



وبينما كانت المباراة تلفظ أنفسها الأخيرة، غضب قائد البرتغال، كريستيانو رونالدو، بعد عدم احتساب هدف الفوز لمنتخب بلاده في مرمى المنتخب الصربي.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة استغل رونالدو خروج حارس صربيا، وسجل هدفا مثيراً للجدل، بعد أن سدد كرة تجاوزت خط المرمى بشكل واضح، قبل أن يبعدها مدافع صربيا، لكن حكم المباراة لم يحتسبها، مما أثار حفيظة "صاروخ ماديرا" الذي اعترض بشكل قوي، وتلقى بطاقة صفراء.

وبعد نهاية المباراة ظهر رونالدو منفعلاً بشكل كبير، حيث بدأ يلوح بيده بأنه لن يكمل المباراة وقام بإلقاء شارة القيادة أرضاً.

يذكر أن تقنية الفيديو غير مطبقة في التصفيات.