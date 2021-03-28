السباق العالمي لنصف الماراتون والماراتون لمرفأ بيروت

نظمت جمعية "عبر لبنان" لعدائي الطرق (انتر ليبانون) ونادي "الأيليت" أول نسخة من السباق العالمي للنصف ماراتون (21.1 كلم) والماراتون (42.195 كلم) لمرفأ بيروت صباح اليوم، تحت اشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى تضامنا واجلالا لأرواح ضحايا انفجار الرابع من آب، في أجواء رياضية وتنظيمية بامتياز وظروف مناخية جيدة، وبمشاركة نحو 150 عداء وعداءة. وخلال السباق اتخذت الاجراءات كافة للوقاية من وباء "كورونا".

تقدم الحضور العقيد فادي اسطفان ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، العميد في قوى الأمن الداخلي حسين خشفة، نائبة رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى ناديا نعمة والأمين العام وسيم الحولي وعضوا الاتحاد فيليب بجاني وماريا كفوركيان وأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

انطلق المتسابقون من المدخل الرئيسي لمرفأ بيروت باتجاه الكورنيش البحري ومن ثم العودة الى داخل مرفأ بيروت، وصولا الى تقاطع شارل حلو- مرفأ بيروت حيث كان خط النهاية. وفي ما يلي النتائج الفنية:

ماراتون

- سيدات

1- ندى الجسر (انتر ليبانون): 3:05:40 ساعات

2- نادين كالوت (انتر ليبانون): 3:12:32 س

3- كارن فرزلي (انتر ليبانون): 3:25:17 س

-الرجال

1- بلال عواضة (الجيش اللبناني) 2:31:12س

2- حسين عواضة (الجيش اللبناني) 2:32:59 س

3- فادي صالح (ايليت) 2:52:34 س

* نصف الماراتون

- سيدات

1- نسرين نجيم (ليتز ران) 1:21:01 ساعة

2- جينيفر تومازو (انتر ليبانون) 1:25:53س

3- سارة علي (ليتز ران) 1:30:40س

- رجال 1- طوني حنا (ليتز ران) 1:09:15س

2- راشم بغداد (ليتز ران) 1:10:24س

3- احمد غالية (انتر ليبانون) 1:10:42س

وفي الختام، وزعت الدروع على الفائزين.