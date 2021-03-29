رياضة

فيديو مؤثر.. لاعب ريال مدريد يحبس دموعه (فيديو)

Lebanon 24
29-03-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-807721-637526032837392100.jpg
Doc-P-807721-637526032837392100.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر مقطع فيديو تأثّر النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، لدى تكريمه من قبل الاتحاد الكرواتي، بعد أن أصبح أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات بتاريخ منتخب بلاده، بعد الفوز على قبرص، السبت الماضي.
 



وخاض مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، مباراته الـ135 بقميص المنتخب الكرواتي، لينفرد بالرقم القياسي لعدد المباريات الدولية متجاوزا إنجاز مواطنه داريو سيرنا الذي شارك في 134 مباراة.
وبعد عرض فيديو يتحدث عن إنجازات مودريتش في مبارياته الدولية، غالب النجم الكرواتي الدموع، وبدا عليه التأثر بشكل كبير.

وبعد انتهاء الفيديو المشيد بمودريتش، وقف لاعبو المنتخب الكرواتي على أقدامهم، معبرين عن تقديرهم لنجم منتخبهم الوطني، وبدأوا بالتصفيق، حسبما ذكر موقع "غيف مي سبورت" المتخصص بالأخبار الرياضية.

وكانت تقارير رياضية قد تحدثت عن احتمال اعتزال مودريتش، إلا أن الأخير علّق على ذلك بعد فوز ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا على أتالانتا في وقت سابق من هذا الشهر، قائلا: "أبلغ من العمر 35 عاما ولكني أشعر كما لو أنني في الـ27 من عمري. أشعر أنني بحالة جيدة".
وأضاف: "لا يجب أن ننظر إلى العمر، فالأمر كله يتعلق بكيفية أدائنا على أرض الملعب. ما زلت متعطشا للمزيد، لمواصلة اللعب على أعلى مستوى".
المصدر: "سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
21:00 | 2021-03-29
18:00 | 2021-03-29
12:00 | 2021-03-29
09:00 | 2021-03-29
23:00 | 2021-03-28
21:00 | 2021-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website