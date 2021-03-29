رياضة

هاميلتون يتألق بالسباق الافتتاحي لجائزة البحرين الكبرى.. ويحطم رقما قياسيا جديدا

Lebanon 24
29-03-2021 | 12:00
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أحرز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون المركز الأول في السباق الافتتاحي لبطولة العالم لفورمولا 1 في جائزة البحرين الكبرى على حلبة صخير متفوقا بفارق بسيط على الهولندي ماكس فرستابن (ريد بول) لدى اجتيازهما خط النهاية في سباق حُبست فيه الانفاس حتى الرمق الأخير، وجاء فيه سائق مرسيدس الآخر الفنلندي فالتيري بوتاس ثالثا.

 

الفوز هو السادس والتسعون للبريطاني في مسيرته علما بأنه توج بطلا للعالم سبع مرات.

 

وقال هاميلتون متوجها إلى فريقه "لقد قمتم بعمل رائع أيها الشباب. أنا ممتن جدا لكم. الجميع في المصنع بذل جهودا شاقة. أعلم بأننا لم نملك السرعة المطلوبة، لكننا نجحنا في تنفيذ المهمة. إنه عمل المجموعة!".

 

وأقيم السباق بحضور بعض المتفرجين الذين سمح لهم بمتابعته إما لخضوعهم للقاح، إو لشفائهم من جائحة كوفيد-19، وانطلق فيرستابن من المركز الأول وصمد لدى محاولة هاميلتون اجتيازه عند المنعطف الأول في حين خسر بوتاس مركز الثالث لصالح سائق فيراري شارلر لوكلير من موناكو.

 

وبعدما تبادل فيرستابن وهاميلتون المركز الأول لا سيما بعد دخولهما المرآب مرتين، عاد الهولندي وراء البريطاني بفارق 8 ثوان قبل نهاية السباق بـ16 لفة لكنه نجح في تقليص الفارق في نهاية السباق وتجاوز هاميلتون قبل ان يُفسح له في المجال لحسمه مجبرا بعد تلقيه التعليمات من فريقه.

 

ونجح هاميلتون في تحطيم رقم قياسي كأكثر سائق يتصدر مع 5125 لفة منذ بداية مسيرته.

 

المصدر: سكاي نيوز
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