رياضة

فوزٌ هزيل لألمانيا على رومانيا في تصفيات كأس العالم

Lebanon 24
29-03-2021 | 18:00
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حقّق المنتخب الألماني لكرة القدم فوزاً هزيلاً بنتيجة 1-0 على مضيفه الروماني في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأحد، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 ، والتي شهدت اليوم أيضاً فوز أرمينيا على أيسلندا 2-0 ومقدونيا الشمالية على ليشتنشتاين 5-0.

وأكد منتخبا ألمانيا وأرمينيا بدايتهما القوية في التصفيات حيث حقق كل منهما الفوز الثاني على التوالي ليقتسما صدارة المجموعة قبل الجولة الثالثة من التصفيات.

واكتفى المنتخب الألماني بهدف نظيف سجله سيرج نابري في الدقيقة 16 رغم السيطرة شبه التامة للمانشافت على مجريات اللعب في شوطي المباراة والعدد الكبير من الفرص التي سنحت للفريق، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
 
ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين متتاليين ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف فقط أمام نظيره الأرميني. وفي المقابل ، تجمد رصيد المنتخب الروماني عند 3 نقاط وتراجع للمركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف مقدونيا الشمالية.

وعزز المنتخب الأرميني بدايته القوية في التصفيات بفوزه الثمين 2-0 على نظيره الأيسلندي ليظل رصيد المنتخب الأيسلندي خالياً من النقاط بعدما مني الفريق بالهزيمة الثانية على التوالي.
 
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم سجل تيغران بارسيغيان وخورين بايرميان هدفي المباراة في الدقيقتين 53 و74.
 
وفي مباراة ثالثة بنفس المجموعة، فاز منتخب مقدونيا الشمالية على ليشتنشتاين بخماسية نظيفة سجلها إينيس باردي في الدقيقة السابعة وألكسندر ترايوفسكي في الدقيقتين 51 و54 وإليف إلماس وليا نيستورفسكي في الدقيقتين 62 و82.
 
 
المصدر: د أ ب
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