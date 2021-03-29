تصفيات كأس العالم.. فوز غير مقنع لإسبانيا على جورجيا

انتزع المنتخب الإسباني لكرة القدم فوزاً ثميناً وصعباً من مضيفه الجورجي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأحد، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، وذلك في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات.وأنهى المنتخب الجورجي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله خفيشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 43 بعد أداء غير مقنع من المنتخب الإسباني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.وفي الشوط الثاني، ساهمت التغييرات التي أجراها لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني في تحسن أداء الفريق، ما أثمر هدف التعادل بتوقيع فيران توريس في الدقيقة 56، ثم انتزع البديل داني أولمو هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.وكان المنتخب الإسباني استهل مسيرته في التصفيات بالتعادل مع اليونان 1-1 الأسبوع الماضي، ثم فاز اليوم بصعوبة على مضيفه الجورجي ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر مجموعته موقتاً.ومني المنتخب الجورجي بالهزيمة الثانية على التوالي في التصفيات رغم الأداء الجيد للفريق في معظم فترات المباراة.