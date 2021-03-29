رياضة

انكلترا تنفرد بصدارة مجموعتها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

Lebanon 24
29-03-2021 | 23:00
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انفرد المنتخب الإنكليزي لكرة القدم بصدارة للمجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم التي ستقام بقطر العام المقبل، بعد فوزه على مضيفه المنتخب الألباني بنتيجة 2-0، أمس الأحد، في الجولة الثانية.

وتقدم المنتخب الإنكليزي بهدف سجله هاري كين في الدقيقة 38، وأضاف ميسون ماونت الهدف الثاني للمنتخب الإنكليزي في الدقيقة 63.

ورفع المنتخب الإنكليزي رصيده إلى 6 نقاط لينفرد بصدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الألباني عند 3 نقاط في المركز الرابع. 
 
 وفي مباريات اخرى من المجموعة نفسها فازت المجر على سان مارينو 3-0، وبولندا على أندورا بالنتيجة نفسها. 
 

المصدر: د أ ب
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