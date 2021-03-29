انكلترا تنفرد بصدارة مجموعتها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

انفرد المنتخب الإنكليزي لكرة القدم بصدارة للمجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم التي ستقام بقطر العام المقبل، بعد فوزه على مضيفه المنتخب الألباني بنتيجة 2-0، أمس الأحد، في الجولة الثانية.وتقدم المنتخب الإنكليزي بهدف سجله هاري كين في الدقيقة 38، وأضاف ميسون ماونت الهدف الثاني للمنتخب الإنكليزي في الدقيقة 63.ورفع المنتخب الإنكليزي رصيده إلى 6 نقاط لينفرد بصدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الألباني عند 3 نقاط في المركز الرابع.