رياضة

"الرياضي بيروت" يحرز بطولة ارمينيا الدولية لكرة السلة

Lebanon 24
29-03-2021 | 21:30
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أحرز النادي الرياضي بيروت، بطولة دورة "اورو آسيان" الارمينية الدولية، بفوزه على فريق "فاهاكني" سيتي الأرميني بفارق نقطة واحدة 76 - 75 مساء اليوم.


وخاص الرياضي الدورة مع تلازم انطلاق بطولة لبنان لنوادي الدرجة الاولى، واجل الاتحاد اللبناني لكرة السلة مبارياته في المراحل الاولى.
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