"الرياضي بيروت" يحرز بطولة ارمينيا الدولية لكرة السلة

أحرز النادي الرياضي بيروت، بطولة دورة "اورو آسيان" الارمينية الدولية، بفوزه على فريق "فاهاكني" سيتي الأرميني بفارق نقطة واحدة 76 - 75 مساء اليوم.





وخاص الرياضي الدورة مع تلازم انطلاق بطولة لبنان لنوادي الدرجة الاولى، واجل الاتحاد اللبناني لكرة السلة مبارياته في المراحل الاولى.