رياضة

أسطورة مانشستر سيتي يرحل عن النادي في نهاية الموسم

Lebanon 24
30-03-2021 | 15:00
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أعلن مانشستر سيتي المنافس في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الاثنين، أن سيرجيو أجويرو هداف الفريق على مر العصور سيرحل عن النادي عندما ينتهي عقده في ختام الموسم الحالي.
وانضم اللاعب البالغ عمره 32 عاما إلى سيتي في 2011.

سجل 257 هدفا في 384 مباراة، ليصبح الهداف التاريخي للنادي.
فاز بأربعة ألقاب للدوري الممتاز وبلقب لكأس الاتحاد وخمسة ألقاب لكأس الرابطة.
هو أعلى اللاعبين الأجانب تسجيلا للأهداف في الدوري الممتاز.
يحتل المركز الرابع في قائمة الأكثر تسجيلا للأهداف بالدوري الإنكليزي على مر العصور برصيد 181 هدفا.
نهاية المشوار

وكتب أجويرو على وسائل التواصل الاجتماعي، "عندما تصل لنهاية المشوار تنتابك أحاسيس كثيرة..

"أشعر بالفخر لأني لعبت مع مانشستر سيتي لعشر سنوات، وهو أمر غير معتاد للاعب محترف في هذا العصر".

وأضاف "بمساعدة مسؤولي النادي والعديد من اللاعبين حفرنا اسمنا بين الكبار في العالم".

واختتم: "سنسلم الراية لآخرين للحفاظ على المكانة التي وصل إليها النادي".
 


لقطة مضيئة

ومن أكثر اللقطات البارزة في مسيرته هدف الفوز الذي سجله في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام كوينز بارك رينجرز في اليوم الأخير من موسم 2011-2012، والذي منح مانشستر سيتي أول ألقابه في الدوري الإنكليزي في 44 عاما.

تمثال لـ أجويرو

وقال خلدون المبارك رئيس سيتي، "مساهمة سيرجيو مع مانشستر سيتي على مدى السنوات العشر الماضية لا يمكن التقليل منها. ستبقى أسطورته محفورة بشكل لا يمحى في ذكريات كل عاشق للنادي ولكرة القدم بوجه عام".

وينتهي عقد أجويرو في نهاية موسم 2020-2021 ولن يتم تجديده، لكن سيتي متصدر الدوري الممتاز قال إنه "سيضع تمثالا للمهاجم الأرجنتيني خارج ملعب الاتحاد إلى جوار تمثالي زميليه السابقين ديفيد سيلفا وفينسن كومباني"، وفقا لرويترز.

دور هامشي

ولعب أجويرو دورا هامشيا مع سيتي هذا الموسم، وشارك في ثماني مباريات فقط في الدوري الممتاز بعد معاناته مع الإصابات والمرض.

ومنح المدرب بيب جوارديولا المهاجم فرصة المشاركة أساسيا مرتين منذ تعافيه من كوفيد-19 في  كانونالثاني، وسجل أول أهدافه في الدوري هذا الموسم في مباراة سيتي الأخيرة التي انتصر فيها 3-صفر على مضيفه فولهام.
المصدر: سبوتنيك
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