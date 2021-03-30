أسطورة مانشستر سيتي يرحل عن النادي في نهاية الموسم

أعلن مانشستر سيتي المنافس في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الاثنين، أن سيرجيو أجويرو هداف الفريق على مر العصور سيرحل عن النادي عندما ينتهي عقده في ختام الموسم الحالي.





سجل 257 هدفا في 384 مباراة، ليصبح الهداف التاريخي للنادي. وانضم اللاعب البالغ عمره 32 عاما إلى سيتي في 2011.سجل 257 هدفا في 384 مباراة، ليصبح الهداف التاريخي للنادي.

فاز بأربعة ألقاب للدوري الممتاز وبلقب لكأس الاتحاد وخمسة ألقاب لكأس الرابطة.

هو أعلى اللاعبين الأجانب تسجيلا للأهداف في الدوري الممتاز.

يحتل المركز الرابع في قائمة الأكثر تسجيلا للأهداف بالدوري الإنكليزي على مر العصور برصيد 181 هدفا.





وكتب أجويرو على وسائل التواصل الاجتماعي، "عندما تصل لنهاية المشوار تنتابك أحاسيس كثيرة..



"أشعر بالفخر لأني لعبت مع مانشستر سيتي لعشر سنوات، وهو أمر غير معتاد للاعب محترف في هذا العصر".



وأضاف "بمساعدة مسؤولي النادي والعديد من اللاعبين حفرنا اسمنا بين الكبار في العالم".



واختتم: "سنسلم الراية لآخرين للحفاظ على المكانة التي وصل إليها النادي". نهاية المشواروكتب أجويرو على وسائل التواصل الاجتماعي، "عندما تصل لنهاية المشوار تنتابك أحاسيس كثيرة.."أشعر بالفخر لأني لعبت مع مانشستر سيتي لعشر سنوات، وهو أمر غير معتاد للاعب محترف في هذا العصر".وأضاف "بمساعدة مسؤولي النادي والعديد من اللاعبين حفرنا اسمنا بين الكبار في العالم".واختتم: "سنسلم الراية لآخرين للحفاظ على المكانة التي وصل إليها النادي".