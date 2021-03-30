رياضة

تصفيات أمم أفريقيا.. مصر تكتسح جزر القمر برباعية

Lebanon 24
30-03-2021 | 18:00
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اختتم منتخب مصر مشواره في المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا لكرة القدم والمقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل، بالفوز بنتيجة 4-0 على منتخب جزر القمر في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الإثنين على ملعب استاد القاهرة بالعاصمة المصرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

وتقدم المنتخب المصري في الدقيقة 15 عن طريق محمد النني، قبل أن يضيف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 17، فيما سجل محمد صلاح الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 21 و25، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ورفع منتخب مصر، الذي كان قد ضمن تأهله للنهائيات في الجولة الماضية، رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، بفارق 3 نقاط عن منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني والذي حسم تأهله إلى النهائيات هو الآخر.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فاز منتخب كينيا على مضيفه منتخب توغو 2-1.

وتقدم المنتخب الكيني عن طريق حسن عبد الله في الدقيقة 32، قبل أن يضيف مسعود جمعة الهدف الثاني في الدقيقة 65 من ضربة جزاء، فيما سجّل هنريتسي اينفول الهدف الوحيد لمنتخب توغو من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

ورفع منتخب كينيا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد منتخب توغو عند نقطتين في المركز الرابع والأخير.
المصدر: د أ ب
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