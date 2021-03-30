رياضة

"محاربو الصحراء" يقسون على بوتسوانا بخماسية في تصفيات أمم أفريقيا

Lebanon 24
30-03-2021 | 23:00
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حقّق منتخب الجزائر هزيمة ساحقة بضيفه منتخب بوتسوانا بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعتهما، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

ووقع على خماسية منتخب "محاربي الصحراء" كل من اللاعبين مهدي زفان (د 24)، سفيان فيغولي (د 58)، ورياض محرز (د 64 من ضربة جزاء)، وبغداد بونجاح (د 72)، وفريد بولاية (د 88) من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "مصطفى تشاكر" في البليدة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
 
وعزز منتخب الجزائر تربعه على عرش صدارة المجموعة الثامنة برصيد 14 نقطة، مبتعدا بفارق 8 نقاط عن وصيفه الزمبابوي، وكانا قد ضمنا تأهلهما إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا (الكاميرون 2021) في وقت سابق.  

بينما احتل منتخب زامبيا المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ومن ثم بوتسوانا في المركز الرابع الأخير، برصيد 4 نقاط.
 
 
المصدر: د أ ب
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